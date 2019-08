Sporting contrata serviços de empresa que monitoriza tudo o que se diz e escreve sobre jogadores

A ideia, segundo explica Nicolò Cavallo, o CEO da empresa, passa por ajudar os clubes a filtrar de forma mais certeira a viabilidade de certas contratações e detetar comportamentos menos positivos, impedindo que surjam escândalos que por vezes surgem após publicações antigas nas redes sociais - como por exemplo o de Junior Firpo, reforço do Barcelona, que



Numa era na qual as redes sociais são cada vez mais utilizadas por todos os intervenientes do fenómeno futebolístico a nível global, nasceu em Itália há dois anos uma aplicação que tem crescido a olhos vistos e à qual o Sporting já se associou. Dá pelo nome de Noisefeed e tem como propósito ajudar os clubes a tomar decisões em vários quadrantes, através de uma enorme base de dados relativa à atividade nas redes de milhares de jogadores a nível global.A ideia, segundo explica Nicolò Cavallo, o CEO da empresa, passa por ajudar os clubes a filtrar de forma mais certeira a viabilidade de certas contratações e detetar comportamentos menos positivos, impedindo que surjam escândalos que por vezes surgem após publicações antigas nas redes sociais - como por exemplo o de Junior Firpo, reforço do Barcelona, que há alguns anos insultou Leo Messi no Twitter

Nessa base de dados entram publicações nas redes sociais, artigos de imprensa, comentários de especialistas e colegas de equipa. Tudo recebido em tempo real para que nada falhe. "Neste momento não se pode escolher um jogador apenas pelo aspeto técnico. Atrás de cada decisão há um custo associado e é normal que quem as tome esteja atento a todos os detalhes. Posso confirmar que já houve transferências abortadas por causa de hábitos levados a cabo nas redes sociais que não convenceram os presidentes dos clubes", explicou Nicolò Cavallo, que em entrevista à Sky Italia revelou que 70% das equipas já subscreveram os serviços da aplicação.



Fora de Itália há outros clubes associados, num lote no qual entram os leões. "Em Inglaterra temos um acordo com o Birmingham, em Portugal com o Sporting e na Rússia com o Lokomotiv Moscovo. Em Espanha, por exemplo, estamos com o Ibiza, mas temos também equipas da Suíça e do Montenegro", revelou.