Sporting convoca Assembleia Geral para 10 de outubro

O Sporting convocou uma Assembleia Geral para o próximo dia 10 de outubro, às 20h00, no Pavilhão Rocha. O único ponto da ordem de trabalhos passa pela discussão e deliberação sobre o relatório de gestão e as contas do clube respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019. Contudo, é provável que os órgãos sociais sejam questionados sobre outros assuntos como o rendimento da equipa.

Recorde-se que na próxima terça-feira decorre uma Assembleia Geral de acionistas onde o ponto mais polémico passa pela aprovação do aumento dos vencimentos dos administradores da SAD.