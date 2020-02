Sporting dá as condolências a Pedro Passos Coelho

O Sporting publicou esta terça-feira uma curta nota no seu site dando as condolências a Pedro Passos Coelho pelo falecimento de Laura Ferreira, mulher do ex-primeiro-ministro.





"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio apresentar as suas sentidas condolências ao Dr. Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro de Portugal, bem como à sua família, pelo falecimento de Laura Ferreira", pode ler-se no site dos leões.Recorde-se que Laura Ferreira, de 54 anos, faleceu hoje, vítima de cancro.