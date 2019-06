Vinte e dois jogadores no arranque da pré-temporada do Sporting

O Sporting deu esta quinta-feira início à pré-temporada com dois reforços integrados. No Instagram, o clube leonino deu as boas-vindas às caras novas Vietto e Neto.Esta quinta-feira apresentaram-se: Renan Ribeiro, Luís Maximiano, Diogo Sousa, Raphinha, Jovane Cabral, Luciano Vietto, Jérémy Mathieu, Miguel Luís, Ivanildo Fernandes, Daniel Bragança, Bas Dost, Thierry Correia, Tiago Ilori, Filipe Chaby, Iuri Medeiros, Luiz Phellype, Idrissa Doumbia, Matheus Pereira, Rodrigo Battaglia, Abdu Conté, Nuno Mendes e Luís Neto.No regresso ao trabalho registam-se muitas ausências, como Bruno Fernandes. Se não sair até lá, o capitão apresenta-se a 4 de julho, assim como Plata e Ristovski. Wendel volta dois dias depois e os participantes na CAN (Diaby, Bruno Gaspar e Gelson Dala) e Copa América (Acuña, Borja e Coates) estão dependentes da fase até onde chegarem.O treinador Marcel Keizer exprimiu quarta-feira as suas ideias e preocupações sobre a nova temporada e as indefinições do plantel leonino à chegada a Lisboa, em declarações a Record, e hoje será a vez de o representante máximo do clube, Frederico Varandas, falar à nação leonina, numa entrevista em direto ao canal do clube às 19h06.O presidente do Sporting deverá abordar obviamente o arranque dos trabalhos para a nova temporada que se assinalam hoje, e quais as expectativas e objetivos do leão para esta nova época que se avizinha, mas deverá comentar outros temas relacionados com a atualidade do emblema de Alvalade. Por exemplo, a indefinição em torno do futuro de Bruno Fernandes é outro dos tópicos que poderão ser abordados pelo líder do Sporting, de forma a esclarecer os adeptos, assim como fornecer mais informações relativas à assembleia geral agendada para sábado. *