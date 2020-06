Sporting dá os parabéns a Slimani e adeptos pedem que volte

Islam Slimani completa esta quinta-feira 32 anos e o Sporting não deixou passar o facto em claro nas redes sociais, deixando uma mensagem de parabéns ao avançado argelino. As reações dos adeptos leoninos não se fizeram esperar e não faltam os apelos para que ‘Super Slim’ volte a Alvalade.





Slimani tem contrato com o Leicester por mais uma época e na presente temporada esteve emprestado ao Monaco. Recentemente, veio a público dizer que gostaria de regressar ao Sporting."Voltar ao Sporting? Porque não? É um clube que ocupa um espaço muito grande no meu coração, como o Belouizdad e outros clubes onde me formei na Argélia. Para ser sincero, desde que deixei o Sporting tenho sempre na cabeça que um dia voltarei a este clube que tanto me marcou. Quando? Não sei...", admitiu então Slimani, que fez 111 jogos e 57 golos de leão ao peito, entre 2013 e 2016.