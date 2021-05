Sporting dá “sangue campeão” em parceria com o IPST

A inscrição "Eu Dou" nas camisolas usadas pelo Sporting no último jogo da Liga, com o Marítimo, foi o primeiro ato de um campanha de dádiva de sangue oficializada esta quarta-feira. O clube de Alvalade e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) assinaram uma parceria que prevê a divulgação da causa, a formação junto de jovens atletas e a realização de ações de colheita.





O presidente, Frederico Varandas, quis dar o exemplo e apelou à participação dos sportinguistas, numa iniciativa que, curiosamente, contou com a presença de Basilua Nazinho, pai do jogador Flávio Nazinho e assistente operacional do IPST, no Parque de Saúde de Lisboa."Faz todo o sentido o Sporting unir-se a esta causa e poder ajudar porque é muito mais do que um clube desportivo, é uma instituição com muita responsabilidade social. Por isso, penso que é nosso dever poder ajudar a sociedade na qual estamos inseridos. Temos muitos sócios, adeptos e simpatizantes e espero que muitos deles adiram a esta iniciativa e possam dar sangue. Neste caso, um sangue de campeão", disse o presidente do Sporting, que arrancou uma gargalhada aos presentes.