Sporting de luto: morreu o antigo andebolista Luís Pires

Luís Armando Pires, andebolista do Sporting nas décadas de 80 e 90, morreu domingo vítima de doença prolongada, informou o clube leonino. Tinha 54 anos.





Na nota de pesar, o Sporting refere que no jogo desta quarta-feira diante do Benfica será cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao antigo internacional, que foi campeão nacional nos escalões de formação e na equipa sénior.O Sporting endereça aos familiares de Luís Armando Pires "as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube"