Sporting de regresso aos treinos com os titulares em trabalho de recuperação

O Sporting fez esta terça-feira um treino na Academia com os titulares no jogo com o Moreirense a realizarem trabalho de recuperação. Antonio Adán integrou o trabalho em campo.





A equipa leonina goza folga segunda-feira, regressando aos treinos terça-feira às 10 horas. O Sporting venceu sábado o Moreirense por 2-1, liderando a Liga NOS com 22 pontos.