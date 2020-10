Sporting de regresso aos treinos sem Feddal e com Palhinha às ordens de Amorim

O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia. Os titulares do jogo com o Portimonense realizaram trabalho de recuperação, excepto Antonio Adán que esteve no relvado e Zouhair Fedall que fez tratamento.





Devido a um hematoma na zona abdominal esquerda, o marroquino - que saiu na 2.ª parte do encontro com a equipa algarvia - não estará ao serviço da sua seleção. Jovane Cabral realizou apenas tratamento e ginásio. João Palhinha, por outro lado, é mais uma opção para a equipa técnica.O Sporting vai ter 13 jogadores ao serviço das respetivas seleções: Sebastián Coates (Uruguai); Andraž Šporar (Eslovénia); Gonzalo Plata (Equador); Pedro Porro (Sub-21 Espanha); Daniel Bragança, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Luís Maximiano e Pedro Gonçalves (Sub-21 Portugal); Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes e Tiago Tomás (Sub-20 Portugal).O Sporting gozará dois dias de folga e voltará ao trabalho quinta-feira às 10 horas.