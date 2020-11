Sporting debate áudios do VAR

O Sporting está a fechar a lista de oradores e as datas de uma conferência online dedicada à tecnologia do VAR e, em concreto, à causa da divulgação dos áudios das comunicações entre os árbitros. “O Sporting liderou o movimento que visa a introdução de áudio nas decisões arbitrais do VAR no futebol e brevemente vamos promover um webinar com vários ‘players’ internacionais no sentido de podermos rapidamente introduzir esta melhoria em Portugal”, anunciou o administrador da SAD, André Bernardo, no editorial do jornal ‘Sporting’ desta semana.