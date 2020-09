Sporting defende que "regresso à vida também é feito nas bancadas dos pavilhões e dos estádios"

O Sporting defende esta quinta-feira que o "regresso à vida" - que as aulas presenciais tão bem representam - também deve também deve ser feito "nas bancadas dos pavilhões e dos estádios do país".





"Esta é também a semana do regresso às aulas, a uma ilusão de vida normal que nos escapa desde Março. Este regresso será uma prova ao nosso civismo, à forma como nos comportamos, mas também de como as autoridades de saúde e os nossos políticos vão encarar o dia de amanhã. O regresso à vida não é apenas feito na sala de aula. É na prática do desporto, é na rua, é nos cafés, nos restaurantes, nos cinemas, nos teatros, mas também nas bancadas dos pavilhões e dos estádios do país", pode ler-se num artigo assinado por Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting.No mesmo artigo há também uma referência aos casos de covid-19 no Sporting, "pessoas saudáveis, completamente assintomáticas e que, ao contrário da grande maioria da população, já foi testada mais de uma dezena de vezes nos últimos meses – com vários testes nos últimos dias"."Não é racional a penalização ou o excesso de testes a que estão sujeitos comparativamente com qualquer outro sector. O desconhecimento sobre algo não deve ser impeditivo de tudo, com medidas mais restritivas do que os países vizinhos e tratando, no caso nacional, o desporto em geral e o futebol em particular como uma excepção", pode ler-se.