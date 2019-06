Sporting deixa indicações para a Assembleia Geral de sábado

A Assembleia Geral do Sporting, marcada para amanhã, dia 29, terá um único objetivo: a votação e aprovação do orçamento desportivo do clube leonino para a temporada de 2019/20.Numa nota informativa colocada no site oficial do clube, os leões informam ainda que a Assembleia Geral terá início pelas 14h30. Contudo, se a maioria dos sócios com direito a voto não se encontrarem presentes, a sessão irá iniciar-se trinta minutos mais tarde, às 15 horas. É de salientar ainda que a votação do documento elaborado pelo Conselho Diretivo do Sporting, presidido por Frederico Varandas, terá início às 16 horas. Por fim, os sócios sportinguistas que não estiverem presentes até às 18 horas – horário de fecho das urnas -, não poderão votar.Tal como já aconteceu recentemente, a Assembleia Geral não irá contar com a presença dos vários órgãos de comunicação social.14h00Abertura das portas do Pavilhão João Rocha14h30Hora marcada para o início da Assembleia Geral15h00Hora prevista para o início da Assembleia Geral, tendo em conta que pelas 14h30 não estarão presentes mais de metade dos Sócios com direito a voto16h00Abertura das urnas com início do processo de votação do orçamento18h00Fim da credenciação e encerramento das filas: isto é, quem pretender participar na Assembleia Geral deverá chegar até às 18 horas, dado que a partir desta hora já não se poderá aceder ao Pavilhão João Rocha; quem pelas 18 horas estiver na fila destinada à votação poderá exercer o seu direito de voto