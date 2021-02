Sporting deixa mensagem a Nanu: «No jogo da saúde não há rivalidades»

O Sporting deixou esta sexta-feira uma mensagem a Nanu, que sofreu uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento na sequência do choque brutal com Kritciuk. No jogo da saúde não há rivalidades, Força Nanu", escreveram os leões nas redes sociais.





No jogo da saúde, não há rivalidades



O lateral-direito do FC Porto foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde passou a noite. O guarda-redes russo do Belenenses SAD, Kritciuk, de 30 anos, recuperou do embate e completou o tempo de jogo.



A queda desamparada de Nanu sobre o relvado lançou de imediato o pânico junto dos jogadores. Os elementos de ambas as equipas que estavam perto do lance aperceberam-se de pronto da gravidade da situação e levantaram os braços com urgência, num claro pedido para a entrada das equipas médicas, primeiro, e da ambulância, depois.



Até Sérgio Conceição se apressou a entrar em campo, gritando pela entrada dos bombeiros e protestando de forma veemente com Fábio Veríssimo por uma eventual demora na reação – o técnico portista acabou mesmo por ver um amarelo pelos protestos.