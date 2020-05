«Não nos esquecemos dos homens que formamos»: a mensagem do Sporting para Quaresma

Numa altura em que Ricardo Quaresma tem estado no centro das atenções pela resposta que deu a André Ventura através das redes sociais para defender as críticas à comunidade cigana, também o Sporting decidiu mostrar apoio ao internacional português.





"Não nos esquecemos dos homens que formamos" é o título da publicação nas redes sociais leoninas, acompanhadas por um vídeo de Quaresma a marcar um golo ao Benfica. Um dos pormenores nesse vídeo é o próprio festejo do Mustang.Diga-se, de resto, que têm sido inúmeras as personalidades do desporto e não só - até António Costa deixou uma mensagem de apoio a Quaresma, falando "no baile" que Ventura levou - a colocarem-se no lado do extremo do Kasimpasa.