Depois de Cesarini e Sergio Ramos, eis a “Zona Amorim”

Renato Cesarini foi um jogador ítalo-argentino que se notabilizou na Juventus nos anos 1930. Tornou-se conhecido pela arte de fazer golos na fase final dos jogos, em particular por um que marcou ao minuto 89 e que deu a vitória (3-2) à Itália sobre a Hungria, a 13 de dezembro de 1931. E assim nasceu a "Zona Cesarini"…





Em Espanha, nos últimos anos, os adeptos do Real Madrid reinventaram a expressão. E muito por culpa de um golo marcado no… Estádio da Luz, a 24 de maio de 2014. O Atlético Madrid ganhava a final da Champions por 1-0 desde o minuto 36, graças a um golo de Diego Godín, quando Sergio Ramos, aos… 90’+3, fez o que já parecia impossível e levou o encontro para o prolongamento. O Real Madrid venceu por 4-1 e, com isso, garantiu a histórica ‘Décima’.Por causa daquele golo, e de tantos outros, igualmente decisivos, no final dos jogos, os madridistas descobriram a ‘Zona Noventa e Ramos’!"Sporting, campeão da Zona NoventayRamos". É este, justamente, o título do artigo que o jornal espanhol ‘Marca’ dedica este sábado aos leões de Rúben Amorim. Afinal, comonoticiou, 20 dos 73 pontos do Sporting na Liga foram conquistados a partir do minuto 80, uma história cujo capítulo mais recente foi escrito em Braga."Em resiliência, não há quem lhes ganhe. E isso ficou demonstrado na última vitória em Braga (0-1). Jogaram 76 minutos com menos um pela expulsão de Gonçalo Inácio aos 18’, mas Matheus Nunes resolveu o jogo com um golo aos 81’. O brasileiro é o melhor exemplo da ‘estrelinha’ que acompanha os verde e brancos nos minutos finais", conclui a ‘Marca’.Na melhor tradição de Cesarini e Sergio Ramos, eis a… "Zona Amorim"!