Sporting derrota V. Guimarães e sobe ao quarto lugar

Depois da vitória diante do Rosenborg, o Sporting alcançou este domingo o segundo triunfo consecutivo, ao levar de vencido o V. Guimarães em Alvalade por 3-1, conseguindo um resultado que permite um salto até ao quarto posto da Liga NOS, com 14 pontos, menos 7 do que os líderes FC Porto e Benfica.





Jesé Rodriguez (29'), Acuña (32') e Coates (74') marcaram para o leão, tendo pelo meio Leo Bonatini marcado aos 67' um golo que ainda relançou por instantes a partida em Alvalade.