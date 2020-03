Sporting "deseja as melhoras" à mãe de Cristiano Ronaldo

O Sporting fez esta terça-feira uma publicação nas redes sociais desejando as melhoras a Dolores Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo sofreu um AVC isquémico na última madrugada, encontrando-se internada no Hospital Dr Nélio Mendonça, no Funchal.





O Sporting Clube de Portugal deseja as melhoras e uma rápida recuperação a Dolores Aveiro, embaixadora da Fundação do Clube e referência inconfundível para todos os nossos sócios. pic.twitter.com/tnfFCJe6i9 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 3, 2020

