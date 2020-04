Sporting deseja «rápidas melhoras» a Dias Ferreira

O Sporting deixou uma mensagem nas redes sociais, a desejar as melhoras a Dias Ferreira, que está infetado com o novo coronavírus.





Desejamos as rápidas melhoras a Dias Ferreira nesta luta contra o #COVID?19 pic.twitter.com/6UIE96OlPX — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 7, 2020

"Desejamos as rápidas melhoras a Dias Ferreira nesta luta contra a Covid-19", escreveram os leões, nas redes sociais.Advogado de profissão, Dias Ferreiras fez parte de várias direções do Sporting, desde 1980. Exerceu cargos com os presidentes João Rocha, Amado Freitas, José Roquette e José Eduardo Bettencourt. Foi também candidato à presidência dos leões em 2011 e nas últimas eleições de 2018.