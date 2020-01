Sporting desiste do negócio Taremi

O Sporting desistiu da contratação de Mehdi Taremi. O Rio Ave exigia 3,5 milhões por 30% do passe do avançado e as negociações caíram depois de os leões não se manifestarem disponíveis para corresponder às exigências dos vila-condenses.

Face à lesão Luiz Phellype, os dirigentes leoninos tentam garantir mais um ponta-de-lança para aumentar as opções de Silas, que conta com Sporar e Pedro Mendes.





O iraniano Taremi tem sido uma das revelações nesta edição da Liga Nos com 9 golos marcados em 21 jogos pelo Rio Ave. Muito rápido e móvel, o jogador de 27 anos agradava ao treinador leonino mas o negócio não se vai concretizar.