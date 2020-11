Sporting desmente interesse em Igor Rabello

Igor Rabello foi apontado pela imprensa brasileira como alvo do Sporting mas fonte dos leões desmentiu a Record qualquer interesse no central do Atlético Mineiro, de 25 anos.





O defesa tem contrato com o emblema canarinho até final de 2022. O Atlético Mineiro já recebeu várias propostas pelo jogador, uma das quais da Rússia, no valor de dez milhões de euros, tendo recusado todas.