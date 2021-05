Sporting despede-se da Macron: «Obrigado por vestirem o Campeão!»

A terminar uma relação de sete anos com a Macron, o Sporting, que a partir de julho e até 2024 vai ser patrocinado pela Nike, utilizou ontem as redes sociais para destacar o papel do parceiro francês.





Ao lado de um grande símbolo esteve sempre um grande parceiro.



Obrigado por vestirem o Campeão, @MacronSports. pic.twitter.com/NTRw89iWqO — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 28, 2021

"Ao lado de um grande símbolo esteve sempre um grande parceiro. Obrigado por vestirem o Campeão, Macron!", escreveram os leões no Twitter, naquilo que se pode entender como uma mensagem de despedida.