«Sporting deu uma lição sobre como defender com menos um»

O Sporting, reduzido a 10 desde os 18 minutos, conseguiu uma vitória épica frente ao Sp. Braga (0-1). Record ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre o jogo.





António Fidalgo, antigo jogador

“O Sporting soube sofrer perante uma avalancha ofensiva do Sp. Braga. Esteve obrigado a defender durante praticamente 75 minutos e depois soube tirar proveito de uma bola parada e decidir. Mérito do lado dos leões e demérito do Sp. Braga.”





Carla Matadinho, apresentadora

“Foi um jogo muito fraco, não foi bonito. O Sp. Braga jogou muito mais e acredito que o resultado seja revoltante para aquela equipa, mas o Sporting fez a diferença. São três pontos muito importantes e orgulho-me do resultado, assim como do Adán.”





Luís Gonçalves, treinador

“O Sporting deu uma lição de como defender com menos um. Soube baixar as linhas e tornar-se mais compacto, nunca deixando de espreitar a possibilidade. Adán e Coates foram enormes e a equipa voltou a mostrar solidariedade, foco e concentração.”