Sporting disputa particular com o Valladolid

Apesar de todas as limitações originadas pela pandemia, o Sporting continua a preparar a nova época com a realização de jogos particulares, que permitam a Rúben Amorim identificar os pontos fortes e fracos da equipa. Tendo em vista este objetivo, os leões agendaram um particular com o Valladolid, para o dia 5 de setembro. A informação foi avançada ontem pelo portal espanhol El Desmarque, em que é referido que a equipa espanhola fará um miniestágio de três dias e dois jogos em Portugal. Na véspera do embate com os leões, o Valladolid defrontará o Sp. Braga.

De resto, o Sporting confirmou ontem os jogos de preparação com o Portimonense, na sexta-feira, em Portimão, e com o Belenenses SAD, no domingo, no Estádio Algarve.