Sporting divulga agenda completa até final do estágio no Algarve: há jogo sexta e domingo

O Sporting divulgou a sua agenda até final do estágio de pré-época que está a efetuar em Lagos. Como Record já tinha dado conta, os leões vão defrontar o Portimonense e o Belenenses SAD por terras algarvias, na 6.ª feira e no domingo, respetivamente, sempre às 20h30.





26 de agosto9h30 – Treino à porta fechada27 de agosto9h30 – Treino aberto à comunicação social durante 15 minutos28 de agosto20h30 – Jogo com o Portimonense SC no Portimão Estádio29 de agosto9h30 – Treino à porta fechada30 de agosto20h30 – Jogo com o Belenenses SAD no Estádio do Algarve