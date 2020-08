Sporting divulga plano para estágio no Algarve

O Sporting anunciou esta quinta-feira que o estágio da equipa no Algarve arranca no próximo domingo, dia 23, prolongando-se até 30. A equipa vai ficar sediada no Hotel Cascade em Lagos e tem agendado, além de treinos diários, dois encontros particulares com equipas ainda a anunciar.





23/ago (9H30): Treino (Campo Hotel)24/ago (9H30): Treino (Campo Hotel)25/ago (9H30): Treino (Campo Hotel)26/ago (9H30): Treino (Campo Hotel)27/ago (9H30): Treino (Campo Hotel)28/ago: Jogo (adversário a anunciar), Portimão29/ago (9H30) Treino (Campo Hotel)30/ago: Jogo (adversário a anunciar) Estádio do Algarve