Sporting divulga regras sobre a assembleia geral

O Sporting republicou ontem no jornal do clube as regras para a assembleia geral de amanhã, que terá de obedecer “às normas impostas pela DGS”. A AG será destinada exclusivamente a votar, sem discussão prévia, o orçamento do clube para a próxima época e o relatório e contas de 2019/20. Os trabalhos vão decorrer entre as 14 h e as 20 horas, no Hall VIP do Estádio de Alvalade, em modelo semelhante a uma AG eleitoral. Os leões começaram ontem a reenviar o cartão de sócio “que dará acesso ao recinto e à acreditação (...) através de correio eletrónico e de mensagem escrita via telemóvel”. “O cartão poderá ser apresentado em papel ou no próprio telemóvel, mas em alternativa também se aceitará o cartão de sócio antigo ou a Gamebox 2019/2020”, além de um documento de identificação civil.