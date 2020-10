Sporting divulga valores oficiais do mercado: da curiosa operação Tabata ao desconto por Feddal

O Sporting fez esta quinta-feira um balanço do mercado de transferências leonino destacando os "reforços com qualidade" e o "investimento baixo". No jornal oficial do clube, os verde e brancos divulgam os valores oficiais de todas as operações realizadas até ao dia de fecho do mercado, 6 de outubro, terça-feira.





Bruno Tabata, ex-Portimonense que assinou contrato por cinco anos com o Sporting com uma cláusula de 60 milhões , custou 500 mil euros... mas pode custar 4,5 milhões. Os leões pagaram meio milhão de euros aos algarvios pelo passe do extremo, mas os algarvios ficam com 90% de uma futura venda, tendo o Sporting opção por reduzir essa futura venda para 50% por mais 4,5 milhões.Já Feddal (ex-Betis) custou aos cofres de Alvalade 2,15 milhões de euros e não 3M€ como era público até ao momento. Geny Catamo chegou a custo zero do Amora, com o Sporting a deter já 25% do passe podendo comprar os restantes 75%.Finalmente, Nuno Santos custou 3,75 milhões e não 3 M€, com Francisco Geraldes e Gelson Dala incluídos no negócio. O Rio Ave reservou 20% de uma futura venda de Nuno Santos, enquanto o Sporting "mantêm 25% de futura venda e direito de preferência" sobre Geraldes e Dala.Veja as tabelas acima com todos os valores