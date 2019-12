Sporting diz que está em saldos... na Loja Verde

O Sporting anunciou que vai iniciar os saldos no dia 10 de janeiro na Loja Verde. A campanha, divulgada nas redes sociais, surge no mesmo dia em que foi noticiado que alguns dos principais jogadores do clube estão em saldos devido a problemas financeiros da SAD leonina.





Essa informação foi desmentida esta segunda-feira pelo diretor-desportivo do Sporting. Hugo Viana garantiu que a postura do Sporting para o mercado de transferências que reabre a 1 de janeiro será "normal, igual à das outras janelas de mercado". "Estaremos atentos a qualquer boa oportunidade, que venha acrescentar algo à equipa. Não estamos em saldos, não haverá saldos em Alvalade. Haverá sim uma atenção para qualquer excelente oportunidade que apareça para reforçar a nossa equipa", disse.