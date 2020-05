Sporting diz que nada deve à Sampdoria por Bruno Fernandes

O Sporting considera que não tem de pagar qualquer valor à Sampdoria na sequência da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United em janeiro.





O clube italiano apresentou uma queixa na FIFA, reclamando o direito a receber 10% da mais-valia do negócio, ou seja, 4,6 milhões de euros. A SAD, no entanto, defende que o facto de o antigo capitão ter rescindido o seu primeiro contrato com o Sporting e assinado um novo, no verão de 2018, extinguiu o referido direito da Sampdoria.Em comunicado, o Sporting conclui que a cláusula em questão "perdeu o efeito jurídico.""A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vem por este meio esclarecer que está em curso o prazo para defesa do Clube relativamente a uma queixa apresentada na FIFA pela U.C. Sampdoria.Em causa está um diferendo jurídico entre os dois Clubes relacionado com uma cláusula do contrato quando o jogador Bruno Fernandes se transferiu de Itália para Alvalade.Entende a Sporting CP - Futebol, SAD, suportada em jurisprudência do Tribunal Arbitral du Sport / Court of Arbitration for Sport (TAS / CAS), que face à resolução unilateral do contrato no Verão de 2018 do jogador com o Clube, que essa mesma cláusula perdeu o efeito jurídico, não tendo a U.C. Sampdoria, consequentemente, quaisquer direitos futuros nos contratos assinados posteriormente, nomeadamente a transferência para o Manchester United FC. A FIFA e, se necessário, os tribunais, esclarecerão cabalmente a questão."