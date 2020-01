Sporting e a polémica com a clínica de Varandas: «Nunca cobrou um cêntimo»

Miguel Braga, responsável da comunicação do Sporting, assina um artigo no site dos leões esta sexta-feira em resposta à notícia que hoje dava conta de que os atletas do Sporting são tratados por médicos da Clínica Comcorpus, de Frederico Varandas.





"Escrever torto por linhas direitasNo país do e-toupeira, da Operação Lex, do Apito Dourado, da Mala Ciao, dos passeios de Isabel dos Santos e de tantas outras personagens, tenta-se, mais uma vez, atacar a idoneidade do presidente do Sporting Clube de Portugal.Em causa, uma notícia (com informação "antiga") a dar conta que os "atletas do Sporting Clube de Portugal são tratados por médicos da clínica de Varandas".Se é mentira? Não.De facto, os atletas do Clube são tratados por médicos da ComCorpus.Mas também do Hospital da Luz, da CUF Alvalade, da CUF Almada, do Hospor, da Clínica Algododeia, da Clínica Joaquim Chaves, da Clínica Dr. Fernando Póvoas, do Hospital das Forças Armadas e, imagine-se, da Clínica do Dragão.Mais, os médicos do Sporting Clube de Portugal não trabalham em exclusividade no Clube, tal como se passa em todos os departamentos médicos dos outros clubes em Portugal.Esta é a regra.Acrescente-se que o anterior presidente do Sporting Clube de Portugal quis fazer um protocolo para oficializar esta parceria, situação recusada por Frederico Varandas que, em cinco anos, nunca cobrou um cêntimo ao Sporting Clube de Portugal.E estamos a falar de um departamento médico que tem sido, e continua a ser, uma referência a nível internacional. Ou seja, muita tinta para escrever sobre nada, apenas para atacar o presidente do Sporting Clube de Portugal.Fica a nota".

Recorde-se que a notícia avançada pelo jornal 'Público' dava conta de que são sete os funcionários da clínica de Varandas que prestam atualmente serviço no clube – dois fisioterapeutas e cinco clínicos. Um dos médicos da equipa principal de futebol, Nuno Loureiro, é também coordenador do departamento médico desportivo da Clínica do Dragão, no Porto, empresa instalada no Estádio do Dragão e com protocolos com o FC Porto.