Sporting e Barreirense assinam protocolo de cooperação

O Sporting e o Barreirense assinaram esta segunda-feira um protocolo de cooperação. A representar os leões esteve o diretor da Academia, Paulo Gomes, que selou o acordo com a presidente do clube do Barreiro, Maria João Figueiredo, e o seu vice-presidente, Hugo Máximo. Esta cooperação entre dois dos emblemas históricos do futebol português prevê a partilha de conhecimento, a criação de dinâmicas para a angariação de novos talentos no futebol, a troca de experiências em várias áreas de conhecimento, a realização de atividades conjuntas, como jogos de treino, e ainda eventos como palestras ou seminários.