Sporting e Hugo Viana com processos disciplinares após jogo em Braga: conheça os motivos

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao Sporting e a Hugo Viana na sequência do jogo de domingo com o Sp. Braga.





Ainda que os motivos dos referidos processsos não tenham sido descritos, ao queapurou o Sporting foi visado por um incidente no túnel de acesso aos balneários. Como o nosso jornal deu conta na sua edição desta terça-feira, antes do embate com o Sp. Braga a comitiva leonina decorou o corredor de acesso ao respectivo balneário com imagens festivas alusivas ao clube, agrafadas por cima de outras imagens dos minhotos. A atitude não caiu bem junto dos responsáveis do Sp. Braga, o que despoletou uma confusão, com intervenientes de ambas as equipas.Por outro lado, o processo disciplinar a Hugo Viana está relacionado com a polémica nos camarotes do Estádio Municipal de Braga. Ao intervalo da partida, o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, entrou na área reservada à NEXT, canal do Sp. Braga, e trocou insultos com o comentador dos minhotos, António Caldas, que no momento fez uma participação à PSP. "O Hugo Viana veio mesmo para 'cima de mim'... Entrou de rompante no camarote e vinha com essa intenção, mas não houve agressão", frisou, a Record, António Caldas , acusando o dirigente dos leões de o ter chamado "boneco" e "cobarde". Os contornos do incidente serão agora analisados pelo Conselho de Disciplina.