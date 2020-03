Sporting e o cancelamento dos campeonatos jovens: «O futebol passa para segundo plano»

O diretor-geral da Academia do Sporting, Paulo Gomes, concorda com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em cancelar as competições nacionais, de todos os escalões de formação de futebol e futsal, em masculinos e femininos. "Neste momento, o futebol passa para segundo plano e temos de dar mais valor à saúde pública e à saúde do ser humano", garante o dirigente leonino, em declarações ao site do clube leonino, onde destacou que com esta medida a FPF pode salvaguardar a próxima época: "Qualquer decisão que não fosse esta ia fazer com que ficássemos sem saber bem como iria o resto da época e o início da próxima. Assim sabemos que começamos a próxima época sem colocar ninguém em risco".





Paulo Gomes lembra que o Sporting fechou a Academia no passado dia 12 de março, e que esta decisão vai permitir tomar novas decisões. "Estivemos 15 dias em incertezas, agora vamos preparar o futuro pois sabemos com o que vamos contar. Se esta decisão não fosse tomada hoje continuariamos na incerteza de saber se a época iria ser retomada ou não", concluiu.