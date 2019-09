Notícia Record: Sporting e Olympiacos com princípio de acordo para fechar dossiê Podence

O Sporting e o Olympiacos chegaram a um princípio de acordo para a conclusão do dossiê Daniel Podence.De acordo com as informações recolhidas por, o Sporting chegou a um princípio de acordo para a resolução do diferendo com o clube grego na sequência da mudança de Podence para o Olympiacos.Aliás, só desta forma é que a transferência, por empéstimo, de Bruno Gaspar foi possível.Recorde-se que Daniel Podence rescindiu de forma unilateral de com os leões, na sequência do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018, tendo assinado com o clube grego onde na época passada marcou 8 golos em 41 jogos.Já esta temporada, o avançado português, de 23 anos, chamado à Seleção Nacional por Fernando Santos , disputou 7 jogos na liga grega, tendo marcado 1 golo.