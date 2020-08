Notícia Record: Sporting e Rio Ave chegam a acordo por Nuno Santos

Nuno Santos está prestes a tornar-se jogador do Sporting. Os leões chegaram a acordo com o Rio Ave para a transferência do extremo, sendo que este deve assinar contrato já na tarde desta quarta-feira. À sua espera, Nuno Santos terá um vínculo de cinco anos, que prevê uma cláusula de rescisão similar à de Pote, que, recorde-se, ficou cifrada nos 60 milhões de euros.





O processo ficou fechado depois de António Silva Campos ter aceitado negociar com os leões em detrimento do FC Porto, dada a existência de uma cláusula antirrivais colocada pelo Benfica e em virtude da guerra jurídica que isso poderia provocar, em caso de acordo com os dragões.O jogador, refira-se, manteve-se sempre à margem de todo este processo, aguardando que o Rio Ave definisse qual seria o seu destino e esperando por um acordo entre clubes.