Sporting e Sevilha chegam a acordo por Acuña: os detalhes do negócio

Sporting e Sevilha já chegaram a acordo tendo em vista a transferência de Marcos Acuña, apurou Record.





Os leões vão encaixar 10,5 milhões de euros fixos com a venda do passe do internacional argentino, e reservam ainda um encaixe adicional de 2 milhões de euros que fica dependente de objetivos.O negócio está a ser ultimado mas já só depende de questões burocrtáticas.