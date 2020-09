Sporting e Sp. Braga chegaram a acordo quanto ao pagamento de Rúben Amorim, anunciaram os dois clubes em comunicado. Os termos não foram especificados. Em causa está um valor a rondar os 12 milhões de euros.





Aos 10 milhões que estavam na cláusula rescisória é preciso adicionar os juros e as penalizações. Recorde-se que só pelo simples facto de não ter depositado a primeira tranche do pagamento acordado, que era de 5 milhões de euros e até ao dia 6 de março, o Sporting ficou logo com ónus de uma penalização que estava previamente estabelecida. A outra tranche de cinco milhões deveria ter sido liquidada a 5 de setembro, o que não aconteceu."A Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informam que chegaram hoje a acordo sobre a forma de regularização de todos os montantes devidos em função da contratação do treinador Rúben Amorim."