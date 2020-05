Sporting e Sport Recife ainda sem acordo por André

A imprensa brasileira avançou com a notícia de que o Sporting e o Sport Recife já teriam chegado a acordo relativamente aos 907 mil euros que os leões têm a receber, decorrente da transferência do avançado André, contudo, ao que Record apurou junto de fonte oficial do clube de Alvalade, não é verdade que exista um entendimento entre as partes.





O alegado acordo havia sido divulgado ao site 'Superesportes', através do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. "Nada de novo. Notificação nenhuma. Está tudo suspenso. Quando acabar esta pandemia, assinaremos o acordo que se encaminhou e tudo certo, está acabado. Isso não preocupa a gente em absolutamente nada, a única preocupação que o Sport não tem é essa. Somente isso, assim que retomar, será tudo resolvido", referiu.No entanto, sabe o nosso jornal que a situação mantém-se inalterada: os leões esperam receber em breve o referido montante, já reconhecido pela FIFA; e por sua vez, o Sport, em caso de incumprimento, pode ser proibido de contratar jogadores por 18 meses.