Sporting ‘em cima’ de Matheus

Perto do final do encontro, Matheus, guarda-redes do Sp. Braga, teve uma entrada imprudente sobre Sporar e, de imediato, o banco do Sporting se levantou em protesto, com Rúben Ferreira, fisioterapeuta dos leões, a empurrar mesmo o guardião adversário. A falta foi dura e Fábio Veríssimo mostrou mesmo o cartão amarelo ao guardião bracarense. No entanto, o lance seguiu para os minhotos, pois o árbitro auxiliar já tinha assinalado fora-de-jogo do avançado esloveno dos verdes e brancos.

No final da partida, Matheus esteve a explicar o sucedido a Adélio Cândido, adjunto dos leões, e ao árbitro auxiliar.