Sporting em contagem decrescente para o Dragão só com Paulinho em tratamento

Rúben Amorim voltou esta quinta-feira a orientar mais um treino de preparação para o clássico com o FC Porto, agendado para sábado, às 20H30, no Estádio do Dragão. À semelhença do que tem sucedido nos últimos dias, Paulinho foi o único ausente da sessão de trabalho no relvado, continuando a realizar tratamento.





O internacional português, de 28 anos, contraiu uma lesão no tendão da coxa esquerda na véspera do jogo com o Portimonense, e vai falhar, pelo menos, os jogos com o FC Porto e Santa Clara. Comoadiantou, a perspetiva dos responsáveis é que o avançado possa voltar na deslocação a Tondela, em meados de março, mas tudo dependerá da reação aos tratamentos.Os leões voltam a treinar amanhã, às 10 horas em Alcochete. Às 16h30, Rúben Amorim fará a conferência de imprensa de antevisão ao clássico no Auditório Artur Agostinho do Estádio José Alvalade.