Sporting em crescimento acelerado na Liga Revelação

Em Alcochete, a grande prioridade dos responsáveis leoninos passa diminuir o fosso competitivo registado para o Benfica nos últimos anos no capítulo da formação. Sem a equipa B que irá regressar no futuro, o espelho do trabalho efetuado na Academia são os sub-23 que, amanhã, frente ao Benfica, vão começar a disputar a fase do apuramento de campeão.





Dadas as vicissitudes, os técnicos estão a tentar acelerar o crescimento dos jovens mais promissores colocando-os a jogar em escalões superiores. Joelson é a referência pois, aos 16 anos, já se treina com Silas e joga dos sub-23, mas há muitos outros exemplos. Aliás, o Sporting é equipa que apresenta a menor média de idades na Liga Revelação (19,2 anos), uma aposta que tem custos imediatos a nível competitivo, mas que deverá dar frutos a médio prazo.Leonel Pontes está consciente desta realidade e, à Sporting TV, lembrou que é muito difícil manter um onze base na Liga Revelação. "É impossível a uma equipa de sub-23 ter essa estabilidade pois estamos a colaborar com a equipa principal, com os sub-19 e ainda os sub-17. Esta flutuação vai acontecer, mas estamos a ajudar os jogadores a crescer competindo a um nível mais exigente e mais forte", explica o treinador dos sub-23.Os exemplos que ilustram esta realidade identificada pelo técnico são vários. Além de Joelson, há a destacar o caso de Pedro Mendes que trabalha com Silas mas, esporadicamente, ainda joga na Liga Revelação onde é o melhor marcador com 15 golos. O inverso também se reflete com jovens com a idade de juvenis a serem utilizados na Liga Revelação. O avançado André Gonçalves, por exemplo, aos 16 anos já foi utilizado por Leonel Pontes que ainda faz um ponto da situação antes da fase final da prova. "Fazendo um breve balanço jogámos com quase 40 jogadores (38), experimentámos muitas situações diferentes, os juvenis já jogaram na nossa equipa, e isso deu-nos um início de campeonato muito forte que nos permitiu gerir algumas situações que nos foram acontecendo ao longo da época. Podíamos estar mais subidos na classificação pois os pontos ficam em metade, mas isso não nos tira a ambição de lutar pelo primeiro lugar. Estamos nesta competição não só para formar, promover e fazer a ligação com a equipa principal, mas também competir para ganhar que é o lema de um clube grande", sublinha.Convém assinalar que é também nos sub-23 que alguns jogadores do plantel principal recuperam a forma quando regressam de longos tempos de paragem ou recuperam de lesões. Esta situação já se verificou com Rosier e, mais recentemente, com Francisco Geraldes que começa agora a ser convocado por Silas após ter regressado em janeiro.É nesta conjuntura que o Sporting recebe amanhã o Benfica após a primeira fase onde a equipa mais produtiva foi o...Rio Ave. Leonel Pontes está ciente que um dérbi é sempre especial, e garante que só pensa na vitória. "Toda a gente quer alinhar nestes jogos de dificuldade mais elevada, e estamos desejosos para disputar este dérbi", conclui. Recorde-se que o desafio será disputado amanhã em Alcochete, às 15h00. Os sócios leoninos podem assistir gratuitamente, e ainda levar um acompanhante. Resta assinalar que não serão vendidas entradas na Academia, por motivos de segurança.