Sporting empata com o Marítimo em Alcochete

O Sporting e o Marítimo empataram a um golo num treino de conjunto realizado na Academia. Pote marcou o golo do Sporting e Moreno faturou pelos insulares. Os leões iniciaram o jogo com Adán, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Zou Feddal, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Tiago Tomás, Vietto e Plata e, ao intervalo, o marcador não sofreu alterações. No segunda parte Rúben Amorim fez entrar Luís Maximiano, Eduardo Quaresma, Coates, Borja, Nuno Mendes, Wendel, João Palhinha, Pedro Gonçalves e Jovane Cabral, e viu Pote marcar ao minuto 53. A vantagem dos leões durou pouco pois a equipa de Lito Vidigal empatou ao minuto 63 por intermédio de Moreno.

Resta assinalar que Sporar esteve na Academia, mas limitou-se a fazer trabalho de recuperação. Ristovski, que representou a seleção da Macedónia do Norte, foi o único ausente.