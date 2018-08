Matthieu, muito assertivo no eixo defensivo, corta contra-ataque perigoso do Empoli.Bas Dost, de cabeça, oportuno na área, permite grande defesa a Terracciano, após cruzamento de Acuña. Oportunidade de ouro do Sporting para inaugurar o marcador, logo no arranque da partidaArranca a partida, com a posse de bola do lado leoninoO árbitro da partida vai ser Carlos Xistra, da AF Castelo BrancoAs bancadas do Estádio de Alvalade estão bastante despidas, embora permaneçam muitas pessoas ainda fora do estádio para entrarO capitão do Sporting, neste jogo a contar para o Troféu 5 Violinos, vai ser Nani. Do lado italiano, o capitão é Pasqual.O técnico Aurelio Andreazzoli conta ainda no banco com Provedel, Fulignati; Brighi, Jakupovic, Lollo, Romagnoli, Untersee, Capezzi, Marcjanik, Krunic, MrazTerracciano; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Bennacer, Rasmussen, Traore; Zajc; Caputo e La GuminaViviano; Ristovski, Coates, Mathieu e Jefferson; Battaglia, Misic e Bruno Fernandes; Nani, Acuña e Bas DostEstádio de Alvalade - Troféu 5 ViolinosViviano; Ristovski, Coates, Mathieu e Jefferson; Battaglia, Misic e Bruno Fernandes; Nani, Acuña e Bas DostSuplentes: Marcelo, André Pinto, Matheus Pereira, Montero, Mané, Salin, Lumor, Raphinha, Petrovic, Wendel, Bruno Gaspar, Jovane Cabral e Luís MaximianoTreinador: José PeseiroTerracciano; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Bennacer, Rasmussen, Traore; Zajc; Caputo e La GuminaSuplentes: Provedel e Fulignati; Brighi, Jakupovic, Lollo, Romagnoli, Untersee, Capezzi, Marcjanik, Krunic e MrazTreinador: Aurelio Andreazzoli-------------------------------------------------------Boa tarde! O Sporting recebeu o Empoli para o Troféu Cinco Violinos, no último encontro da pré-época dos leões. O apito inicial está marcado para as 19 horas. Siga tudo em direto!- Ainda com algumas dúvidas no plantel, principalmente no sector ofensivo onde José Peseiro ainda espera, pelo menos, mais um avançado, mas a saída de Doumbia pode abrir mais uma vaga.- Com o treinador ainda a consolidar o novo sistema tático, os leões já disputaram quatro particulares na Suíça onde venceram o Lancy, Nice e Stade Lausanne após terem perdido o primeiro particular, com o Neuchâtel Xamax. Já em Alcochete realizaram três treinos de conjunto frente ao Mafra (1-2), Académica (1-0) e Estoril (1-2). Na apresentação, diante do Marselha, empataram a um golo num jogo que ficou marcado pelo erro do guarda-redes Viviano.- Foi exactamente o guarda-redes italiano que fez a antevisão do desafio com o Empoli, e considerou-o um excelente teste tendo em vista a estreia na Liga na próxima semana, em Moreira de Cónegos. A equipa transalpina subiu esta temporada à Série A e, sem grandes estrelas, é uma equipa forte a defender no último terço do terreno.- O internacional transalpino também fez um balanço deste primeiro mês em Portugal e reconheceu não ter chegado em forma, como "mais dois ou três quilos", mas mostra-se disposto a emendar o erro na estreia e, desta forma, compensar o apoio que recebeu das bancadas. "Já disputei mais de 400 jogos, e às vezes estes erros acontecem", afirmou à Sporting TV. O guardião agora conta com a concorrência de Renan, que está em Alvalade por empréstimo, e até se pode estrear hoje no Estádio José Alvalade.- Sem mais particulares até ao arranque da Liga, José Peseiro vai aproveitar este jogo para fazer as derradeiras afinações pois, na próxima semana, terminou a margem de erro. O treinador prometeu uma equipa "top" no início da Liga, mas também já admitiu que a equipa leonina parte em desvantagem em relação aos principais rivais. Dada a instabilidade directiva e desportiva que se tem registado em Alvalade nos últimos meses, o plantel ainda não está fechado a nível de entradas e saídas.- Resta ainda assinalar que nas seis edições anteriores do Troféu Cinco Violinos, a equipa leonina venceu sempre: Olympiacos (1-0 em 2012), Fiorentina (3-0 em 2013), Lazio (2-2 em 2014 com 4-2 em penáltis), Roma (2-0 em 2015), Wolfsburgo (2-1 em 2016) e Fiorentina (1-0 em 2017). O jogo começa às 19h00 e vai ser transmitido na Sport TV 1.

Autor: Francisco Laranjeira