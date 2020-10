Sporting empresta Doumbia ao Huesca

O Sporting encontrou colocação para Idrissa Doumbia, um dos vários excedentários do plantel. O costa-marfinense rumará ao Huesca, atual 15.º classificado da liga espanhola, por empréstimo até ao fim da temporada, sabe Record.





FICHAJE | Idrissa Doumbia se convierte en jugador de la SD Huesca. Llega cedido desde el @@Sporting_CP durante una temporada.



¡Sumamos talento al centro del campo desde Costa de Marfil! ??



Bienvenido, Idrissa #DoumbiaNoRebla



https://t.co/8Odzlgt6vL — SD Huesca (@SDHuesca) October 4, 2020

A SAD leonina garantiu ainda, com o acordo alcançado, alguma poupança pois não irá pagar o vencimento do médio de 22 anos. Essa despesa ficará a cargo do emblema do norte de Espanha. Mais, o contrato de empréstimo contempla, também, uma opção de compra de 10 milhões de euros.Doumbia, recorde-se, chegou ao Sporting em janeiro de 2019 proveniente do a troco de praticamente 5 milhões de euros, que foram pagos aos russos do Akhmat Grozny. Assinou até 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.