Sporting empresta Leonardo Ruiz ao Logroñés

O Sporting emprestou Leonardo Ruiz ao Logroñés até junho de 2021, confirmou o clube da 2.ª divisão espanhola. O jovem atacante não fazia parte dos planos de Rúben Amorim.





Para a 2.ª divisão espanhola seguirá também Pedro Mendes. As negociações entre o Sporting e o Almería estão praticamente fechadas. Será um empréstimo de um ano com opção de compra, ponto que mereceu um maior debate na reunião que teve lugar quinta-feira entre as partes na Andaluzia.