Sporting empresta Marco Túlio ao CSA

Marco Túlio vai ser cedido até ao final do ano ao CSA. Pouco utilizado na equipa B do Sporting, os responsáveis leoninos consideraram que seria benéfico para o médio, de 22 anos, competir no segundo escalão do futebol brasileiro.





O jogador já está em Pernambuco e, apesar da época no Brasil ainda não ter terminado, vai ser imediatamente integrado no seu novo clube para começar a preparar o estadual. Recorde-se que Marco Túlio chegou ao Sporting no mandato da anterior direção, oriundo do Atlético Mineiro, e tem contrato com o Sporting até junho de 2023.