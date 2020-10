Sporting empresta Mattheus Oliveira ao Coritiba

O Sporting emprestou Mattheus Oliveira ao Coritiba até junho de 2021. O negócio já foi oficializado pelo clube brasileiro e o jogador mostrou-se muito satisfeito com a cedência.





Seja bem-vindo, Mattheus Oliveira!



O meio-campista chega ao Coxa com contrato de empréstimo até junho de 2021.

"Estive em Portugal aproximadamente durante cinco anos. Foi uma experiência muito boa, fui muito novo e volto muito mais maduro do quando saí do Brasil. Cresci muito taticamente, evoluí e amadureci por competir com grandes jogadores em competições internacionais", revelou o médio brasileiro.Mattheus Oliveira, de 27 anos, jogou no V. Guimarães na época passada, também emprestado pelo Sporting.