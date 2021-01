Sporting empresta Pedro Marques ao Gil Vicente

Pedro Marques vai reforçar o Gil Vicente, por empréstimo do Sporting até final da temporada, num negócio que não contempla opção de compra.





Comoadiantara na sua edição deste domingo, o avançado de 22 anos era pretendido por várias equipas da 1ª Liga e a escolha recaiu nos gilistas. Ao que tudo indica, Pedro Marques colocará, esta segunda-feira, assinar contrato com a equipa orientada por Ricardo Soares.Pedro Marques assumiu o papel de goleador da equipa B do Sporting, com 9 golos até à data, mas foi pela equipa principal que ganhou maior destaque, então ao bisar na goleada ao Sacavenense (7-1), na Taça de Portugal.