Sporting empresta Misic ao Dínamo Zagreb

Misic vai ser jogador do Dínamo Zagreb, até junho de 2021, por empréstimo do Sporting. Esta foi a solução encontrada pelos responsáveis leoninos para colocar mais um dos excedentários do plantel principal, depois de gorada a possibilidade do médio croata permanecer no PAOK, o clube grego, que representou nas duas temporadas anteriores.

O emblema helénico tinha uma cláusula de opção de 2 milhões de euros, que nunca chegou a ser acionada, primeiro, devido ao impacto financeiro provocado pela pandemia e, depois, por causa dos problemas de saúde que obrigaram o futebolista, de 26 anos, a submeter-se a duas intervenções cirúrgicas complexas, que fizeram esfriar o interesse do conjunto treinado por Abel Ferreira.

Duas vezes internacional pela Croácia, Misic deu nas vistas no Osijek e no Rijeka, antes de ser contratado pelo Sporting, a pedido de Jorge Jesus, que via nele características que, em 2017/18, faziam falta no meio campo leonino. Jogou pouco pelos leões: 9 jogos/219 minutos.