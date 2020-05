Sporting entrega 'kit' especial aos sócios que assinalam 50 anos de filiação

O Sporting vai entregar um 'kit' aos seus associados que assinalam 50 anos de filiação com o clube e que, desta forma, vão receber um livro com a história do clube, uma camisola, uma máscara de proteção pessoal e uma embalagem de gel desinfetante.





Esta iniciativa, promovida pelo clube e pela Fundação Sporting, já havia sido aplicada, na semana passada, aos sócios com mais de 75 anos de filiação. Na ocasião, Neto entregou pessoalmente o kit ao sócio número 1, Eduardo Hilário, enquanto Coates falou por videochamada com o sócio número 2, Mário Torres Pereira.